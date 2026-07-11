Condenado por estupro de vulnerável é preso em ônibus na Rodovia Washington Luís 

O homem capturado em São José do Rio Preto/SP possui condenação pela Justiça da Comarca de Miranda/MS, a uma pena de 10 anos de reclusão em regime fechado.

A Polícia Militar Rodoviária prendeu, na manhã desta quarta-feira (8.jul), um homem que estava foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável. A captura aconteceu durante uma abordagem de rotina na Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho de São José do Rio Preto/SP, como parte das ações da Operação Impacto “9 de Julho”.

De acordo com o apurado, os policiais rodoviários pararam um ônibus de viagem interestadual e, ao checarem os documentos dos passageiros no sistema de segurança, descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra um deles. O homem possui condenação pela Justiça da Comarca de Miranda, no Estado do Mato Grosso do Sul, a uma pena de 10 anos de reclusão em regime fechado.

Após a confirmação da ordem judicial, o passageiro recebeu voz de prisão e foi levado para a Central de Flagrantes de São José do Rio Preto, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.