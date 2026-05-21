Polícia Militar prende quarteto com 5,5 kg de maconha em Votuporanga 

Maconha, cocaína, dinheiro, celulares e apetrechos utilizados na traficância foram apreendidos na zona sul da cidade.

Quatro suspeitos de tráfico de drogas foram presos na madrugada desta quinta-feira (21.mai), na zona sul de Votuporanga/SP, após equipes de Força Tática da Polícia Militar desarticularem uma boca de fumo.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento estratégico com foco no combate à criminalidade, quando avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita em via pública. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir para o interior de uma residência e trancar os acessos.

No entanto, suspeitando da conduta dos indivíduos, os PMs iniciaram um rápido cerco e incursão no imóvel, localizando e detendo os alvos. Em busca pelo local, os policiais militares apreenderam nove tijolos e porções de maconha, pesando pouco mais de 5,5 kg; porções de cocaína; duas balanças de precisão; R$ 519,00 em espécie; celulares e apetrechos utilizados na traficância.

Os suspeitos, autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.