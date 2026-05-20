Ambulância de Cardoso se envolve em acidente na Rodovia Euclides da Cunha 

O veículo seguia para São José do Rio Preto/SP, com três ocupantes que sofreram ferimentos leves, quando ocorreu o acidente no perímetro urbano de Votuporanga/SP.

Uma ambulância do município de Cardoso/SP se envolveu em um acidente na manhã desta terça-feira (19.mai), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, o veículo era ocupado pelo motorista e dois passageiros, um paciente que seguia para tratamento em São José do Rio Preto/SP e sua acompanhante, ambos idosos.

Ainda segundo informações, o motorista teria realizado uma frenagem para evitar uma colisão com dois veículos que trafegavam em menor velocidade pela pista, no entanto, durante a manobra, ele perdeu o controle de direção e o veículo atingiu um barranco com a parte dianteira direita e, em seguida, rodou na pista antes de bater a traseira no barranco.

Os três ocupantes da ambulância sofreram ferimentos leves e acusaram dores pelo corpo. Um dos ocupantes bateu a cabeça, mas todos permaneceram conscientes. O motorista conseguiu sair do veículo caminhando, enquanto os dois passageiros permaneceram nos respectivos assentos até a chegada das equipes de resgate. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.