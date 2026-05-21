Mirassol já faturou mais de R$ 18 milhões na Libertadores 

Leão garantiu a classificação às oitavas com uma rodada de antecedência.

Além de uma vaga inédita nas oitavas de final na Libertadores, o Mirassol também conquistou uma bolada com a classificação ao mata-mata. O triunfo por 2 a 1 sobre o Always Ready nesta terça-feira, no Paraguai, garantiu mais 1,59 milhão de dólares, somando os 340 mil da vitória mais o 1,25 milhão com a chegada às oitavas de final. Convertendo em reais, são R$ 8 milhões com um único resultado.

Este valor se soma aos 2,02 milhões de dólares que já haviam sido pagos pela Conmebol pela participação na fase de grupos e as três vitórias anteriores sobre Lanús, LDU e Always Ready. Com isso, o Leão já faturou 3,61 milhões de dólares na competição continental, o que representa mais de R$ 18 milhões.

O Mirassol, comandado pelo treinador Rafael Guanaes, ainda pode embolsar mais 340 mil dólares (R$ 1,7 milhão) se vencer o Lanús na última rodada da fase de grupos, em Buenos Aires, na Argentina. O time amarelo e verde joga por um empate para garantir a primeira posição do grupo.

Antes disso, o Leão entra em campo pelo Brasileiro neste sábado, às 19h, quando recebe o Fluminense, no estádio Maião, em Mirassol.