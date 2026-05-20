Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

Indivíduo foi abordado do lado de fora de sua casa nas imediações da Avenida Catarina Martins Lopes, no bairro Bom Clima, na zona leste.

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (19.mai), no bairro Bom Clima, na zona leste de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, cientes da existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, policiais militares de Força Tática intensificaram o patrulhamento nas proximidades da residência onde ele estaria morando, nas imediações da Avenida Catarina Martins Lopes.

Ainda segundo o registro, durante a ação, o indivíduo foi localizado e abordado pelos PMs do lado de fora da casa. Em seguida, durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, após a confirmação da identidade, o suspeito recebeu voz de prisão.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.