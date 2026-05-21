Tarcísio de Freitas lidera disputa para governo de SP, diz Paraná Pesquisas 

Atual governador tem 47,3% das intenções de voto contra 33,5% do candidato Fernando Haddad (PT).

O atual governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa eleitoral para o estado com tem 47,3% das intenções de voto no primeiro turno. O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar com 33,5%, segundo levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira (21.mai).

Em seguida, aparecem o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB), com 4,3%, e o deputado federal Kim Kataguiri (Missão), com 3,4%.

Segundo turno

A Paraná Pesquisas também simulou um eventual segundo turno entre os candidatos Tarcísio de Freitas e Frenando Haddad. Nesse cenário, o atual governador registra 52,7% das intenções de voto, contra 37,6% do petista.

Dos entrevistados, 5,7% dos eleitores disseram que votariam em branco ou nulo. E 4% não sabem ou não opinaram.

Rejeição e avaliação de Tarcísio

Entre os quatro pré-candidatos citados pelo levantamento, Fernando Haddad tem a maior taxa de rejeição, medida pelos eleitores que o conhecem e não votariam nele de jeito nenhum, com 44,9%.

Em segundo lugar aparece o governador, com 27,3% de rejeição. Kim Kataguiri aparece com 16,5% e Paulo Serra com 15,1%.

Em todo o estado, 64,4% dos paulistas aprovam a gestão de Tarcísio de Freitas. Outros 31,5% desaprovam e 4,1% não opinaram.

Na questão qualitativa, 48,6% avaliam o mandato como ótimo ou bom, 26,8% como regular e 22,5% como ruim ou péssimo. Outros 2% não souberam responder.

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.640 eleitores do Estado de São Paulo entre os dias 18 e 20 de maio. A margem de erro dos resultados é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-02706/2026.