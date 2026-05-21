Operação da DISE contra o tráfico de drogas termina com quatro presos em Votuporanga e Nhandeara  

Ação contou com apoio de policiais civis da Sub-Região Policial. Porções de cocaína, balança digital de precisão, dinheiro, apetrechos e celulares foram apreendidos.

Quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Votuporanga/SP e Nhandeara/SP foram presos durante a Operação Open Doors III, deflagrada nesta quarta-feira (20.mai), por agentes vinculados a DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga, com apoio de policiais civis da Sub-Região Policial.

De acordo com o apurado, os alvos da operação já eram monitorados pela Delegacia Especializada e após o avanço das investigações, a autoridade policial pediu que a Justiça autorizasse mandados de busca e apreensão.

Em seguida, com as autorizações expedidas pelo Juiz das Garantias da 8ª RAJ, Vara Regional das Garantias de São José do Rio Preto/SP, os policiais civis deflagraram as incursões em diferentes áreas da cidade, inclusive, em Nhandeara, resultando na prisão de quatro suspeitos, sendo três em flagrante delito por tráfico de drogas e um outro em cumprimento de mandado de prisão em um trabalho que está sendo desenvolvido pela Polícia Civil, também relacionado ao enfrentamento ao tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, em Votuporanga, G.L.L., de 27 anos, foi preso em sua residência, em cumprimento ao mandado de prisão oriundo de trabalhos investigativos que ainda estão em curso; outros dois indivíduos do mesmo caso encontram-se foragidos, sendo um de Votuporanga e outro de Cardoso/SP.

Em seguida, em cumprimento de mandado de buscas e apreensão em Nhandeara, outros três investigados de 21 anos foram presos e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas: G.V.S.S., K.Z.F., e L.M.S., vulgo “Pelé”.

Já durante as buscas em dois locais alvos, os policiais civis apreenderam 76 porções de cocaína prontas para a venda aos usuários, uma balança digital de precisão, dinheiro em espécie auferido com a venda de entorpecentes, objetos utilizados para preparo e acondicionamento das drogas e três telefones celulares.

Os investigados foram conduzidos para a DISE, onde após serem ouvidos pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, foram colocados à disposição da Justiça, sendo encaminhados para uma unidade prisional.

As drogas, celulares e objetos apreendidos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para os devidos laudos periciais.