Polícia Militar prende motociclista por direção perigosa em Votuporanga 

C.H.M.N., que estava com a CNH vencida desde novembro de 2023 foi preso no final da tarde deste domingo (23), na Praça 31 de Março, na zona sul.

Um indivíduo foi preso por direção perigosa na zona sul de Votuporanga/SP, no final da tarde deste domingo (23.mar).

De acordo com o registro policial, por volta das 18h50, uma equipe realizava patrulhamento, em exercício da Atividade Delegada, quando pela Avenida Preste Maia em direção à Praça 31 de Março se deparou com vários motociclistas em situação de direção perigosa, malabarismos em uma das rodas, acelerações bruscas, dentre outros, fato que iniciou um breve acompanhamento de uma Honda/CG 160 Fan, que avançou sinal de PARE, canteiro central, dentre outras infrações, inclusive, apresentando a placa dobrada para dificultar a identificação do veículo, até que, quando pela praça, perdeu o controle e caiu em decorrência dos pedriscos na via.

Em seguida, o indivíduo tentou fugir a pé, contudo, foi capturado e identificado como C.H.M.N., que apresentou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de categoria A/B vencida desde 30 de novembro de 2023. Após as autuações de trânsito, o indivíduo recebeu voz de prisão por direção perigosa e desobediência, sendo apresentado na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. O veículo permaneceu apreendido.