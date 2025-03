Homem morre após bater moto contra poste em avenida de Rio Preto 

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu na Avenida Sebastião Tavares da Silva, na tarde do último sábado (22).

Um homem de 55 anos morreu após bater a motocicleta que ele pilotava contra um poste de iluminação na tarde do último sábado (22.mar) em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, Marcelo Chahestian foi encontrado caído na Avenida Sebastião Tavares da Silva, no bairro Jardim Marajó. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que constatou o óbito.

Ainda segundo o registro policial, imagens de câmeras de segurança instaladas no local serão analisadas para esclarecer as causas do acidente.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes como morte suspeita.