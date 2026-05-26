Jovens morrem ao tentar desviar de capivara na Rodovia Euclides da Cunha 

Cauã Mendes Silva, de 18 anos, e Maria Eduarda Evangelista Antunes, 21, moradores de Votuporanga/SP, morreram após o carro em que estavam sair da pista ao tentar desviar do animal no trecho da pista de Valentim Gentil/SP.

Uma mulher de 21 anos e um homem, de 18, morreram após um acidente envolvendo três carros e uma capivara no final da noite deste domingo (24.mai) e início da madrugada desta segunda-feira (25), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Valentim Gentil/SP.

De acordo com o apurado, uma capivara atravessou a pista, quando o primeiro veículo atingiu o animal. Após o atropelamento, o motorista seguiu viagem. Na sequência, um segundo carro também atropelou o animal.

O terceiro motorista na sequência tentou desviar pelo acostamento para evitar uma batida traseira, mas perdeu o controle da direção, desceu um barranco e bateu contra uma árvore às margens da rodovia. No veículo estavam Cauã Mendes Silva e Maria Eduarda Evangelista Antunes, moradores de Votuporanga/SP, que morreram ainda no local do acidente.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e Fernandópolis, além de unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Os ocupantes dos outros dois carros não ficaram feridos.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Ainda segundo o apurado, o corpo de Cauã Mendes Silva foi velado no Velório Municipal “Aldo Zara” e o sepultamento realizado às 16h, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório; já Maria Eduarda Evangelista Antunes, que trabalhava no setor comercial do SanSaúde, foi velada no Velório Municipal “Aldo Zara” e o sepultamento realizado às 17h, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.