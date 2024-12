Polícia Ambiental deflagra operação Impacto-Piracema 2024/2025 

Megaoperação ocorre de 6 a 8 de dezembro e integrará forças dos estados de SP, MG e MS.

Neste final de semana, de 6 a 8 de dezembro, o 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, deflagra a megaoperação “Impacto-Piracema 2024/2025”, uma ação coordenada com o Policiamento Territorial dos CPI-3 e CPI-5, o Policiamento Rodoviário, o Centro de Aviação da Polícia Militar e as Polícias Militares Ambientais dos Estados de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul.

O objetivo da operação é preservar a ordem pública durante o período da piracema nas áreas de interesse de pesca, divisas de estado e estâncias turísticas contíguas às calhas dos rios Paraná, Grande e Tietê, a fim de potencializar a prevenção com o aumento da visibilidade policial, da percepção de segurança e da redução das infrações e indicadores criminais nessas áreas, causando um impacto positivo nas pessoas em relação à segurança pública.

Para tanto, o 4º BPAmb, num esforço conjunto com as demais forças policiais do Estado de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, irá intensificar o policiamento ambiental, náutico e terrestre, nos finais de semana e feriados, nas áreas frequentadas por pescadores, turistas e veranistas, aumentando a visibilidade e a percepção de segurança da população. Além disso, buscará saturar locais de maior incidência de infrações predatórias contra os recursos pesqueiros e o meio ambiente, minimizando os impactos negativos, além de realizar a prevenção primária através da educação ambiental de pescadores amadores e profissionais e turistas em geral, a fim de inibir práticas futuras de infrações e delitos contra a fauna ictiológica e o meio ambiente.

Além disso, será intensificada a fiscalização integrada nas principais rodovias de entrada no Estado de São Paulo visando combater o crime organizado, prioritariamente o comércio ilegal de recursos pesqueiros, o tráfico interestadual de animais silvestres e o comércio ilegal de madeira nativa da Amazônia Legal, e, supletivamente, o tráfico de drogas, o contrabando de armas e a recaptura de foragidos da Justiça.

“A Operação Impacto-Piracema é uma ação colaborativa que reforça nosso compromisso com a proteção ambiental e a segurança pública. Juntos, fazemos a diferença na garantia da segurança da população e na preservação do patrimônio natural e dos recursos pesqueiros”, afirma o Comandante do 4º BPAmb.

A operação contará com um grande aparato policial, incluindo patrulhamento terrestre, náutico e aéreo, visando garantir que as leis ambientais sejam respeitadas e a segurança de todos seja mantida.

