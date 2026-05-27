Polícia Ambiental deflagra “Operação Huracán” em todo o Estado de São Paulo 

A ação estratégica é voltada à prevenção e fiscalização de queimadas e incêndios florestais, especialmente durante o período de estiagem.

O 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental iniciou a “Operação Huracán”, ação estratégica voltada à prevenção e fiscalização de queimadas e incêndios florestais, especialmente durante o período de estiagem.

A operação integra as ações do programa “São Paulo Sem Fogo” e tem como foco principal a vistoria preventiva de aceiros em canaviais, unidades de conservação, rodovias, ferrovias e estradas rurais, além da fiscalização dos Planos de Prevenção a Incêndios (PPI), visando reduzir riscos ambientais e impedir a propagação de incêndios em áreas de vegetação nativa.

As equipes da Polícia Militar Ambiental atuarão de forma planejada, sistêmica e inteligente, empregando policiamento terrestre, tecnologias de monitoramento, drones e integração com diversos órgãos públicos, concessionárias, gestores ambientais e integrantes do Ministério Público, por meio do GAEMA.

A “Operação Huracán” reforça o compromisso institucional com a proteção dos recursos naturais, prevenção de danos ambientais e preservação da biodiversidade, intensificando ações preventivas, orientações técnicas e fiscalizações em áreas consideradas críticas para ocorrência de incêndios florestais.

A Polícia Militar Ambiental destaca a importância da colaboração da população na prevenção de queimadas ilegais e reforça que denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelos canais oficiais.