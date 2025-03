Prefeitura de Votuporanga abre novas vagas de estacionamento 

Objetivo é melhorar a mobilidade urbana e trazer mais comodidade aos motoristas.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, informa que foram abertas novas vagas de estacionamento na região central da cidade. O objetivo é melhorar a mobilidade urbana e trazer mais comodidade aos motoristas.

O titular da pasta, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, explicou que foram criadas 10 novas vagas de estacionamento na Praça São Bento (Rua Tocantins), mais precisamente onde era o ponto de táxis n.º 12, atendendo pedidos de motoristas que necessitam de estacionamento e dos feirantes.

“Com mais opções de estacionamento disponíveis, os cidadãos podem encontrar um lugar para deixar seus veículos com mais facilidade, reduzindo o tempo de busca e contribuindo para um trânsito mais fluido. Essas melhorias ajudam a tornar a cidade mais acessível e agradável para todos”, explicou Zeitune.

Além da Praça São Bento, mais duas vagas foram abertas na Rua Osvaldo Padovez, 3.031, no bairro Parque Saúde (ao lado da Santa Casa de Votuporanga). Neste local em específico, atendendo a necessidade do município e também de outros da região, foram abertas duas vagas exclusivamente para uso de motoristas de ambulâncias, sendo exigido o uso de pisca-alerta. Permanecem ainda no local duas vagas para taxistas.

“A estratégia é atender com facilidade os motoristas de ambulâncias que transportam seus passageiros que precisam de amparo médico urgente”, reforçou.

Novos estudos estão sendo feitos pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança para alterações de ponto de táxis. As devidas alterações foram publicadas no Diário Oficial, por meio do Decreto 18.764, de 12 de março de 2025.