Polícia Militar fecha boca de fumo e prende traficante em Votuporanga 

Suspeito de 29 anos foi preso pela Força Tática, na zona sul, após denúncias anônimas; na casa dele, os PMs apreenderam maconha e munições.

Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (12.fev), no bairro Matarazzo, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 9h50, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento, cientes de informações recebidas via Copom (Central de Operações da Polícia Militar), versando sobre indivíduos que estariam se revezando para manter em funcionamento uma boca de fumo nas proximidades de uma viela na Avenida Conde Francisco Matarazzo.

Já pelo local, os PMs abordaram um indivíduo suspeito e com ele encontraram um aparelho celular e um invólucro contendo maconha. A atitude e as circunstâncias levantaram suspeitas de que ele poderia estar envolvido diretamente com o armazenamento e distribuição do entorpecente.

Em seguida, os policiais militares foram até a residência do suspeito, onde apreenderam mais de meio tijolo de maconha, além de porções da droga e diversos apetrechos utilizados para a manipulação, fracionamento e embalagem, como plásticos e materiais comumente empregados no tráfico de drogas. Além disso, munições de arma de fogo foram apreendidas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.