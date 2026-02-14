CAV enfrenta o Juventus pelo Paulistão A2 

O duelo que marcará a estreia do treinador Marcus Viola no comando do elenco profissional do Votuporanguense, ocorre neste sábado (14), às 15h, no Estádio Conde Rodolfo Crespi (Rua Javari), em São Paulo.

O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo neste sábado (14.fev), às 15h, no Estádio Conde Rodolfo Crespi (Rua Javari), em São Paulo, onde buscará sua reabilitação no Campeonato Paulista da Série A2 e a permanência no G-8, seleto grupo que se classifica à segunda fase do estadual.

Vindo de duas derrotas e um empate nos últimos três compromissos, o CAV está no limite do G-8, na oitava colocação, com 12 pontos, por isso, trocou de treinador, anunciando nesta quinta-feira (12) a saída de Paulo Roberto Santos, que deixou o clube com aproveitamento de 44% em nove partidas na Série A2.

Já na manhã desta sexta-feira (13), o Votuporanguense anunciou que o técnico Marcus Vinícius Viola, que comandou o elenco alvinegro na Copinha 2026, foi elevado em definitivo ao posto de treinador. A apresentação do novo comandante contou com a presença do presidente, Edilberto Fiorentino – Caskinha, que fez questão de declarar total apoio a Marcus Viola nesta nova empreitada dentro do Votuporanguense.

Marcus Vinícius Lourenço da Silva, de 40 anos, nasceu em São Paulo e tem uma trajetória ligada ao futebol tanto como jogador quanto como técnico. Ex-atleta profissional, ele iniciou sua carreira nas categorias de base do Palmeiras e chegou a atuar no exterior, na Rússia e na Polônia. Após encerrar a carreira nos gramados, passou a trabalhar fora das quatro linhas. Como treinador, acumulou experiências nas divisões de base de diferentes equipes. Além do Grêmio São-Carlense, comandou times do Resende-RJ, e também passou por Vocem e São Carlos.

O novo treinador, que possui bom trânsito dentro do elenco, não goza de muito tempo para treinar, mas comandou uma atividade na manhã desta sexta-feira, antes do embarque. Na prática, para enfrentar o Juventus, deve contar com os retornos do lateral-direito Watson, do zagueiro Matheuzão, do lateral-esquerdo Kauã e do volante Victor Feitosa, que não atuaram na derrota de 2 a 1 para o Taubaté, dentro da Toca da Pantera, pois cumpriram suspensão por cartões amarelos.

“Muito feliz e motivado com a oportunidade. A receptividade dos atletas foi muito boa, até porque já vínhamos trabalhando com o professor Paulo. Pouco tempo de trabalho e treino, mas na medida do possível vamos tentar colocar as nossas ideias”, pontuou o novo treinador.

“Sabemos da responsabilidade e da importância do jogo de sábado, que é um confronto direto. Creio que vamos estar bem preparados para construir um grande jogo e trazer pontos para Votuporanga, porque a partir de agora são seis decisões que temos pela frente”, finalizou Marcus Viola.

Já o Juventus, 6º colocado na tabela do Paulistão A2, com 13 pontos conquistados, vem de empate com o Linense, por 2 a 2, dentro de casa. Com o resultado, o Moleque Travesso amargou seu quarto jogo consecutivo sem vitória. Aliás, a última vez que o Juventus venceu foi na quinta rodada, quando bateu o Grêmio Prudente por 2 a 1, fora de casa.

O duelo terá transmissão no Youtube do Paulistão.

Arbitragem

Para o duelo entre Juventus x CAV, pela 10ª rodada do estadual, a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Lucas Canetto Bellote (35 anos), que será auxiliado por Risser Jarussi Corrêa e Diogo Cruz Freire. Já Paulo Ricardo Pereira Fernandes será o 4º árbitro e Antonio Rogério Batista do Prado atuará como analista de vídeo.

Próximo compromisso

Após o duelo contra o Juventus, a Pantera Alvinegra volta para a Toca, onde recebe o lanterna São Bento, na próxima quarta-feira (18), às 19h30. O São Bento vive uma temporada terrível em 2026, pois em nove rodadas conseguiu somente um empate, sem gols, com o Grêmio Prudente, na 8ª rodada, em duelo no Estádio Municipal Walter Ribeiro (Walter Ribeiro), em Sorocaba/SP. O clube soma apenas 1 ponto na Série A2.

Nesta rodada, enquanto o CAV visita o Juventus, às 15h, o São Bento recebe o Osasco Sporting, às 15h30, em Sorocaba. No duelo, os visitantes somam 12 pontos conquistados e aparecem na 9ª colocação da tabela.