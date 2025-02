Homem acusado de matar esposa a facadas enquanto filha dormia em Votuporanga é condenado a 26 anos de prisão

Crime ocorreu no dia 10 de outubro de 2023. Divino Elton da Cruz Moura foi preso após acionar a Polícia Militar e permanecer no local do crime.

O homem acusado de matar a esposa a facadas no bairro Belo Horizonte II, em Votuporanga/SP, foi condenado a 26 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, no júri popular desta sexta-feira (14.fev). O crime ocorreu no dia 10 de outubro de 2023, quando a filha, que dormia na casa, completou quatro anos. O acusado permaneceu no imóvel até a chegada dos policiais. Cabe recurso.

Divino Elton da Cruz Moura, de 44 anos, foi preso após ele mesmo acionar a Polícia Militar. Ele disse aos policiais que a esposa estava desacordada e que tinha feito “besteira” porque se desentendeu com ela.

No local, a equipe encontrou Eliana Francisco Costa, de 42, morta no banheiro, com marcas de facadas. Divino foi denunciado pelo Ministério Público por feminicídio.

O criminoso não trabalhava e tinha um relacionamento de cinco anos com a vítima. Conforme a denúncia, Eliana era constantemente ameaçada de morte durante crises de ciúmes do réu e por ele achar que estava sendo traído.

A vítima, ainda segundo a denúncia, tentou colocar fim ao relacionamento diversas vezes. No dia do crime, Eliana foi golpeada com três facadas e teve hemorragia interna, conforme apontou o laudo necroscópico. A faca foi apreendida.