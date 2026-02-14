Carnaval: confira o que abre e fecha em Votuporanga 

Serviços de emergência funcionarão normalmente. Já o comércio terá funcionamento diferenciado durante o fim de semana do Carnaval, operando no sábado das 9h às 18h, na segunda-feira das 13h às 18h, permanecendo fechado na terça-feira e retomando as atividades na quarta-feira, das 13h às 18h.

Em virtude do ponto facultativo de Carnaval, a Prefeitura informa que não haverá expediente da administração pública direta e indireta nesta segunda (16.fev) e terça-feira (17). O expediente administrativo será retomado na quarta-feira (18), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 13h às 15h. O mesmo serve para a Câmara Municipal que transferiu a 4ª sessão ordinária de segunda (16) para quarta-feira (18), a partir das 18h.

Durante todos os dias, ficam mantidos os serviços de urgência e emergência no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Já no Parque da Cultura, o prédio estará aberto, com acesso pelo primeiro piso, exclusivamente para atividades do Parque e programação do Carnaval VotuShow 2026, incluindo pedalinhos e tirolesa, das 15h às 23h, de sábado até terça-feira. Na quarta-feira (18), o espaço permanecerá fechado para limpeza e manutenção, com retomada das atividades na quinta-feira (19), a partir das 7h30.

Comércio

O comércio de Votuporanga terá funcionamento diferenciado durante o fim de semana do Carnaval, operando neste sábado das 9h às 18h, na segunda-feira das 13h às 18h, permanecendo fechado na terça-feira e retomando as atividades na quarta-feira, das 13h às 18h. Já os supermercados, tradicionalmente, atendem em horário especial.

Referência para toda a região, o comércio votuporanguense deve atrair consumidores de diversas cidades, que aproveitam a data para frequentar as lojas e atualizar suas compras.

A expectativa de aquecimento da economia é reforçada pela volta de um dos maiores eventos do país, o Carnaval do Oba Festival, que novamente será sediado em Votuporanga e deve gerar intensa movimentação, principalmente em conveniências, mercados, lojas de roupas e calçados voltados para a ocasião, além de salões de beleza.

Além disso, o impacto positivo também se reflete na geração de empregos temporários para o evento, com trabalhadores que acabam injetando recursos diretamente no comércio local.

Saev Ambiental

A Saev Ambiental terá funcionamento diferenciado durante o feriado:

Neste sábado (14), haverá plantão 24 horas pelo telefone 0800-770-1950, atendimento via WhatsApp pelo número (17) 3405-9195 das 7h às 13h e o atendimento presencial permanecerá fechado. Os Ecotudos Norte, Leste e Oeste funcionarão das 7h às 19h, enquanto o Ecotudo Sul permanecerá fechado. Os serviços de varrição de ruas e a coleta de lixo normal (orgânico) serão realizados normalmente, porém não haverá coleta seletiva. O Bosque Municipal segue fechado para reforma e o Horto Florestal também permanecerá fechado

No domingo (15), será mantido o plantão 24 horas pelo 0800-770-1950, com atendimento presencial fechado. Os Ecotudos Norte, Leste e Oeste funcionarão das 7h às 19h, com o Ecotudo Sul fechado. Não serão realizados os serviços de varrição de ruas, coleta de lixo normal (orgânico) e coleta seletiva. O Bosque Municipal e o Horto Florestal permanecerão fechados.

Na segunda-feira (16), o plantão 24 horas continuará pelo 0800-770-1950, o atendimento via WhatsApp funcionará das 7h às 17h e o atendimento presencial seguirá fechado. Os Ecotudos Norte, Leste e Oeste atenderão das 7h às 19h, com o Ecotudo Sul fechado. Os serviços de varrição de ruas, coleta de lixo normal (orgânico) e coleta seletiva serão realizados normalmente, enquanto o Bosque Municipal e o Horto Florestal permanecerão fechados.

Na terça-feira (17), o plantão 24 horas será mantido, assim como o atendimento via WhatsApp das 7h às 17h, com atendimento presencial fechado. Todos os Ecotudos permanecerão fechados. Não haverá varrição de ruas nem coleta seletiva, sendo realizada apenas a coleta de lixo normal (orgânico). O Bosque Municipal e o Horto Florestal continuarão fechados.

Na quarta-feira (18), o plantão 24 horas seguirá ativo pelo 0800-770-1950 e o atendimento via WhatsApp funcionará das 7h às 17h. O atendimento presencial será retomado das 13h às 16h. Os Ecotudos Norte, Leste e Oeste funcionarão das 7h às 19h, enquanto o Ecotudo Sul e o Horto Florestal abrirão a partir das 13h. Os serviços de varrição de ruas, coleta de lixo normal (orgânico) e coleta seletiva serão realizados normalmente, com o Bosque Municipal permanecendo fechado.