Polícia Militar da região tem novo comandante

Aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 28, na sede do CPI-5 (Comando de Policiamento do Interior) de São José do Rio Preto, a cerimônia de posse do novo comandante da Polícia Militar da região.

O assumiu o Comando de Policiamento do Interior (CPI-5) em Rio Preto. O coronel Fábio Cândido é ex-comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar.

Ele substituiu o coronel Luis Henrique Di Jacintho Santos, que se aposentou. Ele estava no comando em Rio Preto desde abril de 2019, quando a cerimônia oficial de troca do comando do CPI-5 foi realizada.

De Votuporanga, participaram da cerimônia de transmissão de cargo, o vereador Hery Kattwinkel – no ato representou o presidente da Câmara Municipal – Mehde Meidão Slaiman Kanso e os demais vereadores.

Na ocasião, o vereador Hery se encontrou com o capitão André Navarrete – comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga e o major Edson Fávero – do 16º Batalhão da PM de Fernandópolis.

O vereador Hery parabenizou o novo comandante da Polícia Militar da região e o convidou para uma visita de cortesia a Votuporanga, para proferir uma palestra sobre segurança pública.

Aos 47 anos, o coronel Fábio Rogério Cândido é considerado “querido” pela tropa e bem relacionado politicamente.