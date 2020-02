Clube de Aventureiros abre inscrições neste domingo

O Clube de Aventureiros Lírios do Vale, de Votuporanga, está com inscrições abertas para crianças de 6 a 9 anos de idade.

As atividades dos Aventureiros acontecem quinzenalmente aos domingos pela manhã. No Clube as crianças têm atividades sobre a natureza e como preservar o meio ambiente, esportes, artesanato, primeiros socorros, atividades sócio recreativas, além de aprenderem histórias da Bíblia, que ajudam as crianças a saber como lidar com o próximo.

O Clube, que na cidade tem 20 anos de existência, é dirigido por voluntários da Igreja Adventista do Sétimo Dia (localizada na rua Santa Catarina), mesma igreja que mantém o Clube de Desbravadores Brisas Suaves – bastante conhecido em Votuporanga por suas ações sociais praticadas ao longo de muitos anos na cidade.

Vale ressaltar que apesar de ambos os clubes serem mantidos pela Igreja Adventista são aceitas crianças de qualquer denominação.

As crianças interessadas em pertencer ao Clube, deverão comparecer ao Colégio Adventista neste domingo, 01/03, às 9 horas da manhã para fazer a inscrição, junto com um responsável. As atividades para as crianças começam neste mesmo dia.