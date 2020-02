Dado assinará contrato para início da obra antienchente

Assinatura será nesta segunda-feira, às 10h, na Sala de Cinema do Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura.

O Prefeito João Dado assinará na segunda-feira (2/3) o contrato e a emissão da ordem de serviço para início da execução das obras de infraestrutura para implantação de galerias de águas pluviais na Avenida José Silva Melo, Rua Pará, Rua Venezuela e Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, e o contrato de fornecimento de aduelas de concreto para obra de drenagem do local.

As assinaturas serão às 10h, na Sala de Cinema do Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura. O evento contará com a presença de moradores e lideranças dos bairros beneficiados pela obra, empresas, vereadores e autoridades locais. Toda a população está convidada para participar.

Solução de problema antigo

A obra antienchente da Avenida José Silva Melo solucionará um problema de cerca de 45 anos vivenciado por moradores daquela região de Votuporanga e será possível devido a votação favorável de sete vereadores ao projeto de lei que autorizou a Prefeitura abrir o crédito adicional especial no valor de 20 milhões, sendo eles Ali Hassan Wanssa, Antônio Carlos Francisco, Daniel David, Gilmar Aurélio (Gaspar), Silvio Carvalho de Souza (Silvão), Vilmar Ferreira da Silva e Walter José dos Santos (Wartão).

Deste total, R$ 5 milhões são para o financiamento de despesas de capital de galerias de águas pluviais. Outros R$ 2 milhões serão investidos na transposição do Córrego do Curtume e outras obras de saneamento básico. Mais R$ 3 milhões serão destinados à infraestrutura urbana em distrito ou áreas do Município. Para o financiamento de despesas de capital de construção do Paço Municipal são mais R$ 10 milhões.

A obra terá 1.164 metros (1,1 km) de extensão com aduelas e tubos circulares de concreto armado e 30 caixas de captação e interligação.

Sede Regional da Junta Militar

No mesmo ato, também será assinado o contrato e emissão da ordem de serviço da empresa com empreitada global de material, mão de obra e equipamentos, para a Construção da Junta Militar.