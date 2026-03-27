Polícia Militar captura foragido da Justiça em Votuporanga 

K.L.A., foi flagrado na Rua Dr. Orlando Van Erven Filho, no bairro Estação; indivíduo estava evadido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto/SP.

Um indivíduo que constava como evadido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto/SP foi preso pela Polícia Militar no bairro Estação, em Votuporanga/SP, nesta quinta-feira (26.mar).

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona sul, quando pela Rua Dr. Orlando Van Erven Filho, abordaram K.L.A., já conhecido nos meios policiais e que constava como foragido da Justiça.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes. O indivíduo foi ouvido e encaminhado à carceragem, permanecendo à disposição da Justiça, sendo posteriormente reinserido ao Sistema Prisional.