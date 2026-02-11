Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

O indivíduo, de 46 anos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, furto e roubo foi flagrado no pátio da Fepasa, na zona sul.

Um homem que constava como procurado pela Justiça, foi preso pela equipe de Força Tática da Polícia Militar no início da noite desta segunda-feira (9.fev), na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 19h23, policiais militares realizavam patrulhamento, quando pelo pátio da Fepasa abordaram um indivíduo, de 46 anos, já conhecido nos meios policiais e com antecedentes criminais por tráfico de drogas, furto e roubo.

Após busca pessoal, os PMs constataram durante consulta de identificação a existência de um mandado de prisão em aberto.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.