Programa de Aperfeiçoamento Profissional em Medicina Veterinária Unifev está com inscrições abertas

Até o dia 18 de fevereiro, a Unifev realiza as inscrições para o Processo Seletivo do Programa de Aperfeiçoamento Profissional em Medicina Veterinária. Oferecido pelo Centro de Especialidades em Medicina Veterinária (Cevet), o programa visa a capacitação de médicos veterinários nas áreas de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, Anestesiologia, Patologia Clínica e Diagnóstico por Imagem.

A inscrição será realizada de forma on-line pelo unifev.edu.br/apmedvet. Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição eletrônica, fornecer o link para o Curriculum Vitae na plataforma Lattes e aceitar integralmente as condições do edital.

O regulamento completo, com todas as informações sobre critérios de avaliação, locais de provas, documentos e recursos, está disponível no link acima citado.

O processo seletivo será composto por três etapas. A primeira é a avaliação escrita, que será realizada no dia 25 de fevereiro para verificar os conhecimentos dos candidatos nas subáreas do programa. A segunda etapa consiste na avaliação profissional, que será no dia 5 de março, para os que obtiverem nota mínima sete na avaliação escrita. Por fim, será aplicada a análise do Curriculum Vitae, com caráter classificatório.

O resultado final, será divulgado no dia 9 de março, a partir das 17h.

Aperfeiçoamento em Medicina Veterinária

O programa de Aperfeiçoamento Profissional em Medicina Veterinária da Instituição oferece uma excelente oportunidade para médicos veterinários aprimorarem seus conhecimentos e se especializarem em áreas fundamentais da profissão, com a infraestrutura de ponta e a expertise do Cevet.