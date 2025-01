Homem é preso por furtar fiação de loja em Votuporanga 

O flagrante da Polícia Ambiental ocorreu na zona norte da cidade. Suspeito estava descumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e possui antecedentes criminais por furto, receptação e lesão corporal.

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (14.jan), em Votuporanga/SP, durante a operação Impacto/Piracema, quando a Patrulha Rural Ambiental da Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de furto em uma loja de venda de motocicletas.

De acordo com os registros policiais, a prisão ocorreu após a comunicação do furto contra o estabelecimento, que resultou no acionamento das equipes via COPOM (Central de Operação da Polícia Militar).

Em seguida, por estar nas proximidades, a Patrulha Rural Ambiental foi designada e ao chegar à loja, avistou um homem saindo do local com uma bolsa preta. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir, mas foi abordado nas imediações do cruzamento das ruas Eugênio Barbosa com a Sebastião Cecchini.

Questionado, o suspeito identificado como L.R.S., confessou ter furtado fios do padrão de energia da loja. Com ele, foram encontrados dois metros de fio de energia, além de ferramentas utilizadas no crime, como um alicate, uma chave inglesa e duas chaves fixas.

O representante da loja foi contactado e compareceu à Central de Flagrantes para registrar a ocorrência. Após ser apresentado ao delegado de plantão, Dr. Marcos Koji Yoshizaki, o suspeito teve a prisão ratificada pelo crime de furto, sendo colocado à disposição da Justiça.

Ainda segundo o apurado, o indivíduo que estava descumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, possui antecedentes criminais e passagens por furto, receptação e lesão corporal.

