Polícia Militar Ambiental apreende motocicleta com numeração adulterada em Votuporanga

Neste sábado, durante atuação pela Atividade Delegada no município de Votuporanga, uma equipe da Polícia Militar Ambiental estava em patrulhamento preventivo nos fundos do bairro Cruzeiro, sentido loteamento Vivendas, em área de reserva ambiental, com foco na prevenção de descartes irregulares de resíduos sólidos.

Durante a ação, os policiais visualizaram uma motocicleta Honda/CG, de cor vermelha, sem emplacamento, conduzida por um indivíduo sem capacete, que realizava manobras perigosas (empinando a motocicleta) em via pública. Ao perceber a presença da viatura, o condutor empreendeu fuga.

Segundo a assessoria de imprensa da PM, foi iniciado acompanhamento com sinais sonoros e luminosos, respeitando-se as normas de segurança viária, sendo os fatos irradiados via COPOM e solicitado apoio das demais viaturas do policiamento territorial.

Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da motocicleta em um terreno, abandonando o veículo e tentando evadir-se a pé. Em vistoria na motocicleta, constatou-se adulteração nos sinais identificadores de chassi e motor, além da ausência de emplacamento, verificando-se ainda que o motor pertencia a outro modelo de motocicleta.

Com apoio das equipes, o indivíduo foi localizado nas imediações. Tratava-se de menor de idade, sendo conduzido, juntamente com seus responsáveis legais e a motocicleta, à Central de Flagrantes. Não houve necessidade do uso de algemas.

A autoridade policial ratificou o Boletim de Ocorrência de Direção Perigosa e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor. A motocicleta foi apreendida e será submetida à perícia.

A Polícia Militar Ambiental destaca que a Atividade Delegada reforça a presença policial e amplia a capacidade de fiscalização e resposta às ocorrências no município, promovendo maior segurança à população.

*Fonte – POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – 4º BPAmb – 2ª Cia – 2º Pel/PAmb – Votuporanga

