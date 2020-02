Crime no centro de Tanabi choca população

Um homicídio ocorrido na noite desta sexta-feira (28) na Praça central de Tanabi chocou a população. Cleber Aparecido Chagas de 39 anos estava com uma mulher quando o ex-namorado da moça, que transitava pelas imediações teria visto sua ex em companhia da vítima. Enfurecido, ele desceu do carro acompanhado de outro rapaz, armados com pedaços de paus, agrediram a vítima que foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Tanabi com ferimentos principalmente na região da cabeça. Pela gravidade dos ferimentos -traumatismo crânio encefálico e várias lesões pelo corpo- veio a falecer. A polícia esta a procura dos acusados. (Colaborou Cícero Brandão da Rádio Dinâmica FM de Tanabi).