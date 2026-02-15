Primeira noite do Oba Festival reúne recinto lotado, clima neon e maratona de shows em Votuporanga

A primeira noite do Oba Festival confirmou as expectativas e abriu oficialmente a programação com o recinto tomado pelo público. Cerca de 20 mil pessoas entraram no clima vibrante da festa, marcada pelo tema neon, e acompanharam uma sequência de shows que transitou entre sertanejo, pagode, axé e música eletrônica.

O palco recebeu apresentações de Bruno & Ed Carlos, Kamisa 10, Batom na Cueca, Wesley Safadão e Dennis, em uma noite de repertórios intensos que mantiveram o público em ritmo constante até a madrugada.

Segundo a organização, a abertura do festival refletiu a força e a dimensão do evento. “A primeira noite mostrou exatamente o que o público pode esperar desta edição. Tivemos um recinto cheio, uma resposta muito positiva das pessoas e um clima que traduz a proposta do Oba. É um festival que cresce a cada ano e que já se consolidou como uma das principais experiências de Carnaval”, destacou Caskinha.

A programação continua neste domingo (15), com uma proposta visual diferente. A segunda noite terá como tema “branco” e contará com shows de Turma do Pagode, Lauana Prado, MC Hariel e Léo Santana, prometendo mais uma noite de grande público.

A abertura dos portões está marcada para 18h. Os ingressos diários podem ser adquiridos em https://www.guicheweb.com.br/oba-festival-2026-diarios_49069