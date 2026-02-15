Juventus 0 x 1 Votuporanguense – CAV se reabilita na estreia de Marcus Viola

Partida marcou a estreia de Marcus Viola no comando do Votuporanguense; único gol do jogo foi de Fernandinho, nos acréscimos do primeiro tempo
(FI) -Futebol Interior
O Juventus tropeçou diante da sua torcida neste sábado e acabou derrotado pelo Votuporanguense por 1 a 0, em pleno Estádio da Javari, pela 10ª rodada do Paulistão A2 RIVALO. O único gol do jogo foi de Fernandinho, nos acréscimos do primeiro tempo, garantindo a vitória do CAV logo na estreia do técnico Marcus Viola.
Na rodada anterior, o Moleque Travesso ficou no empate por 2 a 2 com o Linense, enquanto o Votuporanguense vinha de derrota em casa para o Taubaté por 2 a 1, resultado que provocou a saída do antigo treinador Paulo Roberto Santos e a chegada de Marcus Viola.
O Juventus começou a partida pressionando e criou boas oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. Aos 21 minutos, o Votuporanguense teve um pênalti a seu favor após Kauan ser derrubado na área, mas Caio Mancha desperdiçou a cobrança.
Quando o primeiro tempo já se encaminhava para o final, o CAV abriu o placar. Aos 47 minutos, Caio Mancha recebeu lançamento pela direita, invadiu a área e tocou para Fernandinho, que aproveitou o rebote do goleiro e mandou para o fundo do gol: 1 a 0 para o Votuporanguense.
MARCOU, SEGURANDO A PRESSÃO DO JUVENTUS NO SEGUNDO TEMPO
Na volta do intervalo, o Juventus se lançou ao ataque em busca do empate, mas esbarrou na defesa do Votuporanguense e não conseguiu marcar. O Moleque Travesso teve chances, mas não conseguiu alterar o placar e viu o adversário sair com os três pontos.
AGENDA
Pela 11ª rodada do Paulistão A2 2026, os times voltam a campo na próxima quarta-feira. O Juventus enfrenta o Sertãozinho, fora de casa, às 19h. Já o Votuporanguense recebe o São Bento na Arena Plínio Marin, às 19h30, em Votuporanga.