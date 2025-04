Polícia Civil deflagra operação em Riolândia e no Distrito Federal 

Ação conjunta resultou na prisão de suspeito de tentativa de homicídio contra dois desafetos, no dia 4 de março, em uma praça de Riolândia/SP. Esposa do indivíduo segue foragida.

A Polícia Civil de Riolândia/SP, vinculada à Delegacia Seccional de Votuporanga/SP, desencadeou na última quarta-feira (9.abr), a “Operação Velho Oeste” com o objetivo de cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Riolândia e no Distrito Federal.

A ação contou com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), e das Delegacias de Polícia de Valentim Gentil/SP, Nhandeara/SP, Américo de Campos/SP, Cardoso/SP, e da Polícia Civil do Distrito Federal.

A operação visava a prisão de dois indivíduos suspeitos de tentativa de homicídio ocorrida no dia 4 de março deste ano, quando um homem, com ajuda de uma mulher, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra dois desafetos em uma praça pública de Riolândia. O crime foi praticado na presença de diversas pessoas.

Devido à ousadia dos suspeitos, que agiram sem se preocupar com as consequências de seus atos, a operação recebeu o nome de “Velho Oeste”, remetendo à imprudência característica de confrontos em ambientes públicos.

Após a prática do crime, o suspeito fugiu da cidade. Contudo, por meio de um intenso trabalho de inteligência desenvolvido pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) de Riolândia, foi possível esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime, além de identificar que o suspeito estava escondido no Distrito Federal.

Com base nos elementos informativos coletados, a autoridade policial representou pelas prisões temporárias e buscas nas residências dos dois envolvidos, tendo o pedido sido acatado pelo Poder Judiciário.

Como resultado da operação, o homem foi preso no Distrito Federal, enquanto a mulher segue foragida.