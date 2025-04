Lula chama diretora-geral do FMI de ‘mulherzinha’ em discurso em evento oficial do governo

Ao simular a fala de Kristalina Georgieva, o presidente ainda fez uma voz de fragilidade.

Durante discurso nesta terça-feira (8.abr), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se referiu à diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, como “aquela mulherzinha”, ao lembrar de um encontro entre os dois em 2023, no Japão.

Segundo Lula, na ocasião, Georgieva teria dito que a economia brasileira cresceria apenas 0,8% naquele ano.

Ao simular a fala de Georgieva, o presidente ainda fez uma voz de fragilidade: “Eu estive em 25 de janeiro do ano passado em Hiroshima. Estava lá visitando, eu e o presidente dos EUA, onde jogaram a bomba de Hiroshima. Eu se fosse presidente dos EUA, não iria no lugar que jogou a bomba, mas ele foi. E lá eu encontro uma mulherzinha, uma presidente do FMI, diretora-geral do FMI, nem me conhecia [faz vozinha]: ‘Presidente Lula, presidente Lula, sabe que o Brasil, está difícil a coisa para o Brasil. O Brasil só vai crescer 0,8%’. Eu falei você nem me conhece, eu não te conheço, como é que você fala que o Brasil só vai crescer 0,8%?”, disse o presidente.

Lula continuou o discurso: “A resposta veio do fim do ano. O Brasil cresceu 3,2%”, completou.

O evento ocorreu nesta terça-feira, 8 de abril, da abertura do 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), em São Paulo/SP.

Em seguida, Lula criticou o que chamou de “professores de Deus” na avaliação econômica.