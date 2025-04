SOBRIEDADE JÁ 

ACENDER A LUZ DO OUTRO NÃO APAGA A SUA

Esses dias numa missa, foi sugerido que se apagassem as luzes e que se acendesse as velas, a partir de uma vela maior, que estava à frente. Então foi lá a primeira pessoa, acendeu a sua, e sucessivamente foi passando para as demais, um passava para o outro do lado, atrás, até que todas estavam com suas velas acesas.

Vendo a cena, percebi algo sensacional. Cada um dando da sua luz para o outro, automaticamente a luz do ambiente todo ficou maior, e o melhor, quem dava da sua luz não perdia nada da sua.

A caridade é isso, é dar da sua luz para ascender a luz do outro, sem medo de perder. Experimente, essa coragem vai te fazer ver, como irá aumentar e muito, a luz a sua volta.

DEUS MUDARIA SEUS PLANOS POR VOCÊ?

Será que Deus mudaria os planos Dele por causa de um pedido nosso?

Sinceramente acredito que não. Aliás a gente até pede na oração do Pai Nosso que Ele não mude, que seja sempre feita à vontade Dele.

Mas então seria inútil nossas orações? Não, veja, quando você conversa com seus amigos, sua intenção só é de pedir alguma coisa?

Orar é a mesma coisa, é uma conversa franca com Deus que faz aumentar a intimidade com Ele.

Então cuidado, pode haver tanto nas suas conversas com as pessoas, e até com Deus, um desejo de impor a sua opinião, e me desculpe, mas tentar mudar os planos de Deus beira a loucura.

A oração não muda a vontade de Deus, mas te transforma, te faz entender aquela frase perfeita de São João Maria Vianey: Faça o que Deus quer e queira o que Deus faz.

AME E FAÇA TUDO QUE QUISER

A definição do certo e do errado, poderia ser resumida numa afirmação de Santo Agostinho, ele disse mais ou menos assim: “ Ame, e faça tudo que quiseres.”

Pois é, tudo é tudo, e pode sim ficar a seu critério imaginar até onde vai o seu tudo.

O que Santo Agostinho está sugerindo, é se colocar o filtro do amor antes de qualquer atitude.

Vamos lá: se alguém ama, rouba? não, mataria? Não, quem ama trai? não.

O juízo de valor não está no que fazemos, mas o que nos motiva a fazer o que fazemos, isso determina se é bondade ou se é maldade.

Por isso penso que no tal do juízo final, Deus não vai te perguntar sobre suas atitudes boas ou te cobrar pelas não tão boas, simplesmente deve te perguntar quanto de amor você colocou naquilo que fez.

DEUS TEM MAIS FÉ EM NÓS, DO QUE NÓS NELE

Esses dias viralizou um político numa tribuna, dizendo mais ou menos assim:

“Quero nesse momento, homenagear o fulano, que hoje de manhã quando acordou, infelizmente estava morto”.

Tirando a parte engraçada, a gente entende o que ele quis dizer, mas errou nas palavras né, quem morre não acorda, e quem acorda é porque não morreu.

Você acordou hoje? Sim? É a prova de que Deus acredita em você.

A gente fala muito da fé que os homens devem ter em Deus, mas nem percebemos a fé que Deus tem nos homens, nos acorda todos os dias, por isso, nossas primeiras palavras no dia devem ser de gratidão: Deus, obrigado por acreditar em mim, me ajude a não Te decepcionar.

Acordar é a convicção divina que o mundo precisa de você hoje, então vai, faz sua parte.

DINHEIRO, UM BOM SERVO, MAS UM PÉSSIMO SENHOR

Dizem que correr atrás do dinheiro buscando a felicidade é a mesma coisa que tentar matar a sede tomando a água salgada do mar, quanto mais bebe mais sede se tem.

Pois é, a relação do homem com o dinheiro sempre foi instável, tanto na falta de dinheiro, mas também como no excesso. Muitos veem dinheiro como um senhor, quando deveriam tê-lo como servo, aliás, dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor.

Claro que desejo que todos tenham dinheiro suficiente, e abundancia, mas que se saiba quem manda em quem. Aquele que acredita que o dinheiro trás tudo, provavelmente faça tudo por dinheiro, e o perigo está nesse tudo.

Pode ter certeza, ninguém se tornou rico de verdade, só com dinheiro, porque a busca desenfreada por ele tem um preço alto, e pode te custar caro demais.

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

