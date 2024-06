Justiça condena professor que estuprava aluna durante as aulas 

Crime ocorreu em março de 2023, em Votuporanga/SP, mas a sentença foi emitida no dia 27 de maio deste ano. Cabe recurso da decisão. Conversas trocadas entre a menina e o professor, de 54 anos, pelas redes sociais comprovaram o crime.

Um professor de música de 54 anos foi condenado a 23 anos de prisão em regime fechado. Ele é acusado de estuprar uma aluna, à época com 13, durante as aulas em Votuporanga/SP. O crime ocorreu em março de 2023, mas a sentença foi emitida no dia 27 de maio deste ano. Cabe recurso da decisão.

Segundo apurado, os abusos sexuais foram descobertos pelos irmãos da vítima, que notaram o comportamento alterado dela, desde que começou a frequentar as aulas. Conversas trocadas entre a menina e o professor pelas redes sociais comprovaram o crime.

Nas mensagens, o homem chega a perguntar se a menina estava usando roupas íntimas, bem como dizia que a amava. Questionada pela família, a vítima confirmou o abuso. A mãe da menina registrou boletim de ocorrência.

No processo, a mãe narrou que a filha tinha bom desempenho na escola, mas que passou a ter crises de ansiedade, síndromes do pânico e baixa nas notas após o ocorrido. A menina começou o acompanhamento psicológico e psiquiátrico.

O celular da vítima foi apreendido e levado para perícia. As mensagens foram anexadas ao inquérito. Durante o processo, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o professor, que disse, em audiência, que não tinha interesse sexual e que a vítima era apaixonada por ele.

Contudo, conforme a sentença, o juiz da Infância e Juventude de Votuporanga, Vinicius Castrequini Bufulin, afirmou que as versões do réu são incompatíveis com as mensagens e com o depoimento da vítima.

Ainda de acordo com o juiz, a análise das mensagens confirmou que, além das insistentes investidas sexuais pelo aplicativo, ocorreram toques durante as aulas de músicas.

Além da prisão, o professor de música foi condenado ao pagamento de uma indenização mínima de R$ 100 mil em razão dos danos morais. O réu pode recorrer da sentença em liberdade.

*Com informações do g1