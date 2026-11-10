Polícia Ambiental usa drone e prende dupla furtando diesel de locomotivas em Simonsen

Suspeitos foram flagrados com cerca de 100 litros de combustível retirados de trens, além de galões e ferramentas utilizadas no crime.

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar Ambiental na madrugada de sábado (7.nov), acusados de furtar combustível de locomotivas no distrito de Simonsen, em Votuporanga/SP.

A ocorrência teve início após denúncias sobre furtos de diesel em trens que circulam pelo trecho ferroviário da região. Durante as buscas, os policiais utilizaram um drone para monitorar a área e identificar movimentações suspeitas próximas aos trilhos.

Com apoio das imagens aéreas, as equipes localizaram dois indivíduos transportando recipientes com combustível e realizaram a abordagem.

No local, foram encontrados dois galões contendo cerca de 100 litros de diesel, além de outros seis recipientes vazios e ferramentas que, segundo os próprios suspeitos, eram utilizadas para retirar o combustível dos tanques das locomotivas.

Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Central de Flagrantes de Votuporanga, juntamente com todo o material apreendido. Os indivíduos foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.

A ação foi realizada durante as operações Impacto e Piracema, em atuação conjunta da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Militar de área.