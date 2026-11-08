Polícia Militar intensifica patrulhamento na zona rural de Votuporanga

Ações preventivas buscam reforçar a segurança de moradores e produtores rurais do município

A Polícia Militar intensificou o patrulhamento na zona rural de Votuporanga, com o objetivo de prevenir crimes e ampliar a segurança dos moradores e proprietários de imóveis rurais.

A iniciativa busca fortalecer a presença policial em estradas vicinais, propriedades e áreas mais afastadas do perímetro urbano, contribuindo para a prevenção de furtos, roubos e outras ocorrências.

O policiamento preventivo também procura aproximar a corporação da comunidade rural, permitindo maior contato com produtores e moradores, além de facilitar a identificação de situações que possam comprometer a segurança.

A Polícia Militar orienta a população a comunicar movimentações suspeitas e a adotar medidas preventivas nas propriedades, especialmente em locais com menor circulação de pessoas.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.