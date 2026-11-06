Adolescente com mandado de apreensão é capturado pela PM em Votuporanga 

Jovem foi encontrado durante patrulhamento da Polícia Militar e deverá ser encaminhado à Fundação Casa.

Um adolescente com mandado de busca e apreensão em aberto foi localizado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (5.nov), em Votuporanga/SP.

De acordo com a corporação, a equipe recebeu informações de que o menor, já conhecido nos meios policiais, era procurado pela Justiça. Durante patrulhamento preventivo, os policiais militares foram até o endereço indicado e realizaram a abordagem.

Após a confirmação do mandado judicial, o adolescente recebeu voz de apreensão e foi conduzido à Central de Flagrantes, acompanhado pela mãe.

No local, foi registrado o boletim de ocorrência de captura de procurado e o indivíduo permaneceu apreendido à disposição da Justiça. Segundo a polícia, ele deverá ser transferido para uma unidade da Fundação Casa.