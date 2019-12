Vítima do acidente reside em Sebastianópolis do Sul e se encontra internado em estado grave na Santa Casa de Votuporanga

G.R.F. de 17 estava na garupa de uma moto atingida por um gol. Com o impacto a moto foi arremessada a distância e, o adolescente ficou gravemente ferido. As causas do acidente, que aconteceu nas vésperas do Natal, aconteceu na vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27), perto de Sebastianópolis do Sul.