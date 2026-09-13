PM prende em Votuporanga jovem condenado a mais de 10 anos por estupro de vulnerável

Crédito: Foto: Arquivo/Reprodução – imagem ilustrativa.

Condenado tem 23 anos e deverá cumprir pena em regime fechado; processo tramita em segredo de Justiça

Um jovem de 23 anos, condenado pela Justiça a 10 anos, 10 meses e 20 dias de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Militar em Votuporanga.

Segundo informações divulgadas neste domingo (13), a prisão ocorreu na sexta-feira (11), no bairro São João, após policiais militares localizarem o condenado e cumprirem o mandado de prisão.

A condenação é definitiva e estabelece o cumprimento da pena em regime fechado. O crime ocorreu em 2023 e teve como vítima uma menor de idade.

Por envolver crime sexual contra criança ou adolescente, o processo tramita em segredo de Justiça.

Após a captura, o condenado foi apresentado às autoridades competentes e permaneceu à disposição da Justiça para o início do cumprimento da pena.