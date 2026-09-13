Fortes chuvas castigam São Paulo, deixam mortos e provocam interdições

Fortes chuvas mobilizam equipes da Defesa Civil em diferentes regiões do Estado de São Paulo neste fim de semana. Crédito: Divulgação/Governo de SP. Estado enfrenta terceiro dia de temporais; rios estão em atenção, famílias deixaram suas casas e dezenas de trechos rodoviários foram afetados

O Estado de São Paulo enfrenta neste domingo (13) mais um dia de consequências das fortes chuvas que atingem diversas regiões desde sexta-feira (11). Alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores e bloqueios de rodovias mobilizam equipes de emergência, enquanto o Governo do Estado mantém um Gabinete de Crise para acompanhar a situação.

Uma das ocorrências mais graves aconteceu na Penha, zona leste da capital, onde um prédio em construção desabou sobre uma residência. Neste domingo, o Corpo de Bombeiros localizou sob os escombros o corpo de uma menina de 7 anos. Com isso, o número de mortos no desabamento chegou a seis. A Polícia Civil investiga o caso e um dos sócios da construtora responsável pelo empreendimento foi preso.

As chuvas também provocam transtornos em diferentes pontos do Estado. Em Eldorado, no Vale do Ribeira, 54 famílias foram retiradas preventivamente de suas casas devido à elevação do rio Ribeira de Iguape. Rodovias estaduais registram pontos de interdição e equipes permanecem mobilizadas para atendimento às áreas afetadas.

Na capital, setembro já é marcado por volumes excepcionais de chuva. Dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) apontavam 211,5 milímetros acumulados apenas nos primeiros 12 dias do mês, volume 220,4% acima da média esperada para o período de setembro e o maior registrado pelo órgão para o mês desde o início de suas medições, em 1995.

Alerta continua

A situação ainda exige atenção. O Estado permanece sob alertas para tempestades neste domingo, principalmente em áreas da Grande São Paulo, litoral e sul paulista. A previsão aponta possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e raios, além de risco elevado de alagamentos e deslizamentos em áreas onde o solo já está encharcado.

Na Baixada Santista e no Litoral Norte, a previsão oficial indica acumulados que podem chegar a 150 milímetros até esta segunda-feira (14). O governador Tarcísio de Freitas cancelou compromissos neste domingo para acompanhar as ações diretamente do Gabinete de Crise.