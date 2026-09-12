DISE prende traficante e apreende mais de 6 kg de maconha em Votuporanga 

A Operação “Sufoco II” cumpriu mandado de busca e apreensão e localizou tijolos de maconha, porções prontas para venda, balança de precisão e celular na residência do investigado.

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga/SP prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (11.set), um homem identificado pelas iniciais S.F.S., investigado por tráfico de drogas durante a Operação “Sufoco II”, deflagrada com o objetivo de combater a comercialização de entorpecentes na cidade e região.

Segundo as informações divulgadas pela DISE, os investigadores cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, após ele ter sido cientificado sobre seus direitos e garantias constitucionais.

Durante as buscas no imóvel, os agentes encontraram uma grande quantidade de drogas escondida no quarto do investigado. Atrás de uma cômoda, havia uma sacola contendo aproximadamente seis kg de maconha, distribuídos em seis tijolos e meio da droga. Também foram localizadas quatro porções menores já fracionadas e prontas para comercialização.

Além dos entorpecentes, os policiais civis apreenderam uma balança de precisão, geralmente utilizada para a pesagem e fracionamento de drogas, e um aparelho celular que poderá contribuir com o avanço das investigações.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a quantidade apreendida seria suficiente para abastecer diversos usuários e também poderia ser distribuída a traficantes de menor porte responsáveis pelo fornecimento de pontos de venda de drogas, conhecidos como “biqueiras”.

Diante das evidências encontradas durante a operação, o delegado responsável pelo caso, Dr. Rafael Latorre Costa, determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado para os procedimentos de polícia judiciária e permaneceu à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem para identificar possíveis conexões do investigado com outros envolvidos no tráfico de entorpecentes na região.