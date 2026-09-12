Homem de 66 anos é morto dentro de fábrica após desentendimento em Itajobi

Suspeita foi encaminhada à Cadeia de Catanduva (SP) — Foto: Reprodução/Google Street View

Vítima foi atingida na cabeça com pedaço de madeira; jovem de 21 anos foi presa em flagrante

Um homem de 66 anos morreu após ser agredido na madrugada deste sábado (12), dentro de uma fábrica de caixotes localizada no Parque Industrial, em Itajobi, na região de São José do Rio Preto.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil à TV TEM, a vítima teria contratado uma jovem de 21 anos para um encontro sexual. Durante o encontro, teria ocorrido um desentendimento relacionado ao valor do pagamento, seguido de troca de agressões.

A jovem deixou o local, mas retornou posteriormente para buscar as sandálias que havia esquecido. Segundo a apuração policial, neste momento ocorreu uma nova discussão.

Durante o segundo desentendimento, a suspeita teria atingido o homem na cabeça utilizando um pedaço de madeira de um palete. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A jovem foi presa em flagrante e encaminhada à Cadeia Pública de Catanduva.

A ocorrência foi registrada como homicídio qualificado na Delegacia de Polícia de Novo Horizonte. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.