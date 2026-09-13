Acidente na SP-320 deixa dois feridos e provoca engavetamento em Votuporanga

Carro bateu contra mureta no viaduto Jornalista Nelson Camargo; na sequência, outros quatro veículos se envolveram em colisão traseira

Um acidente deixou duas pessoas feridas e provocou um segundo acidente envolvendo outros quatro veículos na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga, no início da tarde deste sábado (12).

A ocorrência foi registrada entre meio-dia e 12h30, no sentido Votuporanga–Simonsen, exatamente no viaduto Jornalista Nelson Camargo.

Segundo informações apuradas no local, um automóvel teria sido fechado por um caminhão. Na tentativa de desviar, o motorista perdeu o controle do veículo, que bateu violentamente contra a mureta do viaduto e ficou atravessado na pista.

Duas pessoas que estavam no automóvel foram socorridas por uma equipe do SAMU e encaminhadas à Santa Casa de Votuporanga. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Segundo acidente

Após o acidente, 4 veículos se envolveram num engavetamento, apesar dos danos materiais neste segundo acidente, não houve feridos. (Fotos Danilo Camargo)

Após a primeira colisão, o trecho foi sinalizado com cones. Enquanto o atendimento ainda estava em andamento, ocorreu um segundo acidente.

Com a redução de velocidade provocada pela ocorrência e pelo veículo que permanecia atravessado na pista, quatro automóveis acabaram se chocando em sequência, formando um engavetamento. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido nessa segunda ocorrência.

A Polícia Militar Rodoviária permanece no local realizando a sinalização e orientação dos motoristas. O tráfego foi desviado pelo acesso sobre o viaduto Jornalista Nelson Camargo, permitindo que os veículos contornem o ponto do acidente e retornem à rodovia.

Apesar das duas ocorrências, o trânsito segue fluindo pelo desvio.

As circunstâncias do primeiro acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.