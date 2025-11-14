Vojvoda faz ensaio de time que vai enfrentar o Palmeiras 

Treinador comandou um trabalho coletivo de 11 contra 11 nesta quinta-feira; atividade desta sexta vai definir a equipe para o clássico.

O técnico Juan Pablo Vojvoda ensaiou nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, um provável time do Santos que entrará em campo neste sábado, às 21h, para encarar o Palmeiras, em clássico pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Em atividade realizada no período da tarde, a comissão técnica promoveu um treino tático de coletivo. No trabalho de 11 contra 11, ainda sem Luan Peres, Vojvoda fez testes e preparativos na equipe que vai jogar no fim de semana.

Ainda nesta sexta-feira, novamente no período da tarde, o Santos trabalha no CT Rei Pelé. Após a atividade, torcedores organizados vão ser recebidos para prestar apoio ao elenco.

Nesta quinta, o técnico ainda não pôde contar com Luan Peres, que permaneceu na parte interna, cumprindo o último dia do protocolo de concussão. O defensor deve trabalhar no campo nesta sexta.

Outro desfalque é Alexis Duarte, convocado para a seleção paraguaia nesta Data Fifa.

Um provável Santos para o clássico, contando com o retorno de Luan Peres na atividade de sexta, tem Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo (Adonis Frías), Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo (Gabriel Bontempo); Barreal, Neymar e Robinho Jr. (Guilherme).

O Peixe soma 33 pontos, dois a menos do que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O resultado positivo, portanto, tira a equipe de Neymar e Vojvoda do Z-4, restando apenas cinco jogos para o fim da temporada na Série A.

*Com informações do ge