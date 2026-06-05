Dalbert Mega confirma pré-candidatura a deputado federal pelo PP 

Ex-candidato a prefeito de Votuporanga deixa o PRD, filia-se ao PP e anuncia projeto para representar a região Noroeste Paulista na Câmara dos Deputados.

O empresário e líder político Dalbert Mega confirmou sua pré-candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições de 2026. A decisão representa um novo capítulo em sua trajetória política após sua participação na disputa pela Prefeitura de Votuporanga nas eleições municipais de 2024.

Na ocasião, Mega concorreu ao Executivo Municipal pelo PRD (Partido Renovação Democrática), conquistando o equivalente a 20,42% dos votos válidos, terminando a eleição em segundo lugar e consolidando-se como uma das principais lideranças políticas de oposição no município.

Agora filiado ao Partido Progressistas (PP), Dalbert afirma que sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados nasce da necessidade de ampliar a representatividade da região Noroeste Paulista em Brasília. Segundo ele, a região possui demandas importantes nas áreas de saúde, infraestrutura, agronegócio, desenvolvimento econômico e geração de empregos, que precisam ser defendidas com mais força junto ao Governo Federal.

A mudança partidária também marca uma nova fase em seu projeto político. Após deixar o PRD, Mega encontrou no PP o ambiente necessário para construir uma candidatura competitiva e fortalecer alianças regionais. O pré-candidato destaca que a decisão foi tomada após diálogo com lideranças estaduais e nacionais da legenda, além de apoiadores que acompanham sua trajetória política.

Com experiência no setor empresarial e após o expressivo desempenho eleitoral em 2024, Mega acredita estar preparado para representar não apenas Votuporanga, mas toda a região em Brasília. Nos próximos meses, ele pretende intensificar visitas aos municípios, ouvir as demandas da população e ampliar o diálogo com prefeitos, vereadores, empresários e lideranças comunitárias. Mega também pretende intensificar sua campanha nas cidades de Campinas, Jundiaí e na Grande São Paulo onde tem muitos amigos por lá e vínculos com amigos empresários de vários setores.

A pré-candidatura de Mega movimenta o cenário político regional e reforça a expectativa de que a região possa voltar a ter uma representação forte na Câmara Federal. O empresário afirma que sua proposta é construir uma campanha baseada no diálogo, na defesa dos municípios e na busca por recursos e investimentos que contribuam para o desenvolvimento do interior paulista.

Com a aproximação do período eleitoral, Mega inicia uma nova caminhada política, agora com o desafio de conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados e representar os interesses de toda a população do estado e representar a região Noroeste Paulista no Congresso Nacional.

O senhor disputou a Prefeitura de Votuporanga em 2024 e obteve uma expressiva votação. O que o motivou a colocar seu nome agora como pré-candidato a deputado federal?

“Em 2024, quando disputei pela primeira vez um cargo público, tive ao meu lado o apoio incondicional da minha amada e saudosa esposa, Léia, que infelizmente nos deixou em agosto de 2025. No início, ela tinha algumas dúvidas sobre minha entrada na política, mas, à medida que acompanhou de perto a campanha e o contato com a população, passou a acreditar profundamente nesse projeto e se envolveu de forma muito intensa. Foi justamente durante essa experiência que eu e Léia percebemos o quanto a participação de pessoas comprometidas, especialmente de empresários que conhecem a realidade da geração de empregos, do desenvolvimento econômico e das necessidades da população, pode contribuir para a política. Entendemos que a política continua sendo a principal ferramenta de transformação social e de construção de oportunidades para as pessoas. Essa experiência me motivou a continuar esse trabalho e ampliar minha atuação por isso carrego comigo o legado e os ensinamentos da Léia, que acreditava que servir às pessoas é uma das missões mais nobres que alguém pode ter. Essa convicção continua me motivando a seguir em frente e trabalhar por uma sociedade melhor para todos. Sigo nesse projeto pela Léia e pelas minhas filhas”

Por que decidiu deixar o PRD e se filiar ao Partido Progressistas (PP)? O que mudou em seu projeto político a partir dessa decisão?

“Decidi me filiar ao Partido Progressistas (PP) porque enxerguei na sigla uma estrutura mais sólida, maior capilaridade política e melhores condições para desenvolver um projeto eleitoral competitivo e bem organizado. Meu objetivo é disputar uma vaga na Câmara Federal, e para isso é fundamental estar em um partido que ofereça suporte, planejamento e condições adequadas para uma campanha dessa dimensão.

Tenho gratidão pelo período em que estive no PRD, mas entendi que o momento exigia uma mudança estratégica. O partido ao qual eu era filiado possuía uma estrutura mais enxuta e recursos mais limitados, o que naturalmente dificultava a construção de um projeto de maior alcance. No PP encontrei um ambiente político mais fortalecido, com lideranças experientes, maior representatividade e uma organização capaz de dar sustentação ao trabalho que pretendo apresentar à população. Meu projeto político continua o mesmo, o que mudou foi a plataforma partidária, que hoje me oferece melhores condições para transformar esse projeto em realidade.”

Caso seja eleito deputado federal, quais serão suas principais bandeiras e quais demandas da região pretende defender em Brasília?

“Minha principal bandeira será trabalhar em defesa do povo brasileiro, especialmente daqueles que produzem, empreendem e movimentam diariamente a economia do país. Entendo que muitas categorias profissionais enfrentam dificuldades provocadas por legislações defasadas e por uma carga tributária excessiva, o que acaba comprometendo a geração de renda e oportunidades. Uma das categorias que pretendo defender com atenção especial é a dos motoristas de aplicativos. São milhares de trabalhadores que prestam um serviço essencial à população e contribuem significativamente para a economia, mas que ainda enfrentam desafios relacionados aos custos de operação, tributação e renovação de seus veículos. Em Brasília, pretendo lutar por políticas públicas que garantam melhores condições para esses profissionais, incluindo estudos para redução da carga tributária incidente sobre sua atividade, além da criação de programas que facilitem a aquisição de veículos novos. Também defenderei a ampliação de benefícios fiscais, como isenção ou redução de IPVA e incentivos semelhantes aos já concedidos a outras categorias profissionais, como os taxistas, que contam com condições especiais para aquisição de veículos com incentivos tributários.

Além disso, vou trabalhar para atrair investimentos para nossa região, fortalecer a geração de empregos, apoiar o setor produtivo e buscar recursos para áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública.”

Seu aliado político Renato Abdala, por questão de fidelidade partidária, deverá apoiar um candidato a deputado federal de seu próprio partido. Como o senhor avalia essa situação e de que forma pretende manter a parceria política construída ao longo dos últimos anos?

“Tenho muito respeito pela trajetória política do Renato Abdala. Foi ao lado dele que iniciei minha caminhada na vida pública, e durante esse período compartilhamos projetos, desafios e objetivos em comum, sempre buscando contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade e região. No entanto, a política é feita de escolhas, e cada liderança tem a liberdade de seguir o caminho que considera mais adequado para seus projetos e convicções. Renato optou por se filiar a um grupo político diferente do meu, com posicionamentos e alianças que hoje não refletem a linha ideológica que defendo. Eu continuo firme nos princípios que sempre nortearam minha atuação, especialmente os valores conservadores e de direita nos quais acredito. As divergências partidárias fazem parte da democracia e não impedem que haja diálogo e cooperação em pautas que sejam importantes para a população. Cada um seguirá seu caminho político, mas o respeito mútuo e o reconhecimento pela caminhada construída ao longo dos últimos anos permanecem intactos.”

Muitos eleitores que apoiaram sua candidatura a prefeito em 2024 acompanham agora sua caminhada rumo ao Congresso Nacional. Que mensagem o senhor deixa para essas pessoas e por que acredita estar preparado para representar a região em Brasília?

“Primeiramente, agradeço a cada eleitor que acreditou em nosso projeto nas eleições de 2024. A expressiva votação que recebemos mostrou que muitas pessoas se identificam com nossa forma séria e transparente de fazer política. Continuo sendo o mesmo cidadão que entrou na vida pública para defender valores, representar quem trabalha e lutar pelo desenvolvimento da nossa região. Conheço de perto os desafios enfrentados pelos trabalhadores, empreendedores e produtores rurais, e acredito que posso contribuir ainda mais levando essa experiência para Brasília.

Meu objetivo é defender pautas que gerem empregos, reduzam a burocracia, fortaleçam os municípios e tragam mais investimentos para áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e segurança. É com esse compromisso que coloco meu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal.”