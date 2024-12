Sessão Solene: Câmara pauta quatro homenagens para segunda-feira 

Ana Paula Stefanelli, Rogério Corrêa, Fausto Pinato e Eneide da Costa Rodrigues receberão o título de ‘Cidadão Votuporanguense’; já Mamede Abou Dehn Júnior receberá a “Insígnia de Honra ao Mérito”. Sessão começa às 19h.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP pautou para a próxima segunda-feira (9.dez), no Plenário ‘Dr. Octavio Viscardi’, no Palácio 8 de Agosto, em Sessão Solene, a entrega de três títulos de ‘Cidadão Votuporanguense’ e uma “Insígnia de Honra ao Mérito”. As honrarias foram aprovadas em projetos de decretos legislativos que reconhecem os relevantes serviços prestados pelos homenageados ao município.

Conforme noticiado pelo Diário, o título de “Cidadão Votuporanguense” – maior honraria do Poder Legislativo à concedida a alguém nascido em outro município, será entregue a advogada e filha do ex-prefeito Pedrão Stefanelli, Ana Paula Stefanelli; ao técnico do Clube Atlético Votuporanguense, Rogério Corrêa; ao deputado federal Fausto Pinato (PP); e a fundadora da Casa da Criança de Votuporanga, Eneide da Costa Rodrigues.

A Casa de Leis também entregará uma “Insígnia de Honra ao Mérito” – que é uma honraria concedida a quem nasceu em Votuporanga – e neste caso, será entregue ao engenheiro Mamede Abou Dehn Júnior.

A cerimônia ocorrerá às 19h e contará com a presença de autoridades locais, representantes da sociedade civil e lideranças políticas. Na oportunidade serão apresentadas as justificativas que levaram os homenageados a receber as respectivas honrarias. O evento é aberto ao público.

Homenageados

Ana Paula Stefanelli – homenagem de autoria do vereador Emerson Pereira (PSD). Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada da 66ª subseção de Votuporanga desde 2015, onde busca defender os direitos da mulher, lutando pela eliminação das discriminações que a atingem. Foi sócia fundadora do Rotary Club Novas Gerações, atuando no cargo de Presidente do Rotary de julho/2013 a julho/2014, onde até os dias atuais é membro ativo do Club. Católica, ela sempre tem se dedicado às obras realizadas pela Paróquia Senhor Bom Jesus, que realiza diversos trabalhos sociais para a comunidade, como o projeto de resgaste da cidadania em pessoas em situação de vulnerabilidade de rua, realizado por um grupo de voluntários do bem. Como advogada, sempre tem auxiliado com instruções jurídicas de pessoas em alto grau de vulnerabilidade social, além de prestar apoio voluntário em palestras de direito social e autoestima.

Eneide da Costa Rodrigues – homenagem de autoria do vereador Mehde Meidão (PSD), aprovada em 2012. Eneide é de família pioneira em Votuporanga, filha do saudoso Joaquim Ferreira da Costa e da senhora Maria Cândida da Costa e irmã dos pioneiros da indústria na cidade Joaquim Filho, Walter e Nelson Ferreira da Costa, fundadores da indústria de móveis Jowanel. Viúva do saudoso médico Walter Eleutério Rodrigues, Eneide foi uma das fundadoras da Casa da Criança – instituição que presidiu por mais de 30 anos – entidade que realiza um relevante trabalho na cidade desde 1971, oferecendo conhecimento, cultura, lazer e esporte para crianças e adolescentes.

Rogério Corrêa – homenagem de autoria do vereador Cabo Renato (PRD). O treinador do CAV é natural de Goiânia/GO. Rogério Corrêa, de 45 anos, iniciou sua carreira como atleta nas categorias de base do Goiânia, passando por Santo André (SP) e Vila Nova (GO) antes de chegar ao Athletico (PR), em 2001, onde foi Campeão Brasileiro. Na função de treinador, Rogério Corrêa começou na Anapolina (GO), passando por Lemense (SP), J. Malucelli (PR), Goiânia (GO), Botafogo (SP), até chegar no Athletico-PR, em 2018, onde trabalhou por três temporadas. Corrêa chegou ao CAV em 2021 e avançou com a equipe até as semifinais do Paulistão A3. Depois o treinador foi para o Atlético Goianiense, onde conquistou o vice-campeonato Goiano 2022 pelo sub-20. Em 2023, Rogério Corrêa retornou ao CAV, e sagrou-se campeão Paulista da A3 de 2024 e agora vice-campeão da Copa Paulista.

Fausto Pinato (PP) – homenagem de autoria do ex-vereador (eleito para a próxima gestão) Wartão (União Brasil). O deputado federal teve a concessão do título aprovada em 2017, mas só agora será entregue oficialmente. Natural de Fernandópolis/SP, o parlamentar está em seu terceiro mandato e, desde que assumiu essa função, passou a trabalhar nos bastidores para quebrar os paradigmas da antiga rivalidade entre sua cidade e Votuporanga, sendo responsável pela destinação de recursos para diversas obras no município, e em especial também para a Santa Casa.