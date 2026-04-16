Diniz exalta vitória do Corinthians e explica repetição do time: “Jogador não é só osso e músculo” 

Timão manteve 100% de aproveitamento e se isolou na liderança do Grupo E da Conmebol Libertadores.

Depois da vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Santa Fe, da Colômbia, pela segunda rodada da Conmebol Libertadores, o técnico Fernando Diniz explicou por que decidiu usar a mesma escalação em três partidas – algo que ainda não havia ocorrido nesta temporada.

O treinador disse discordar de outros profissionais de futebol quanto ao uso apenas de dados físicos para escalar os jogadores: “Tenho um tipo de pensamento em relação a isso diferente da maioria. Respeito os dados fisiológicos, mas o jogador não é só um monte de osso e músculo. Tem outras coisas que são até mais importantes”, declarou Diniz em entrevista coletiva na Neo Química Arena, nesta quarta-feira.

“Lesão e baixo rendimento têm o componente biológico, mas tem outras questões que não são contáveis: medo, coragem. Isso é o que mais me interessa. Para mim, tem a parte que mede e a parte que sente. O futebol e a vida são de sentir. Não desprezo a biologia e a ciência, mas me baseio em outras coisas para tomar as decisões.”

O Corinthians entrou em campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto.

É o mesmo time que derrotou o Platense por 2 a 0 na rodada inicial da Libertadores e empatou com o Palmeiras em 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.

“Tenho trabalhado tudo o que se possa imaginar, mesmo com pouco tempo. Muito vídeo, priorizei a parte defensiva. Aos poucos, vamos colocando aspectos do jogo. Estou aproveitando os bons trabalhos que foram feitos aqui, tanto do Ramón (Díaz) quanto do Dorival (Júnior). Temos trabalhado intensamente.”

“É um time que tem muita fome e sede de aprender coisas novas. Tenho muita vontade de me comunicar e criar relações com os jogadores de maneira rápida para que as coisas fluam de maneira positiva.”

Com o triunfo contra o Santa Fe, o Corinthians chegou à segunda vitória, manteve 100% de aproveitamento e se isolou na liderança do Grupo E da Libertadores, com seis pontos.

O resultado também marcou o fim de um jejum de dois meses sem vitórias em casa do Timão. Na entrevista coletiva, o treinador corintiano exaltou o apoio da torcida em Itaquera.

“Meu sorriso já diz. A energia aqui é diferente. Que a nossa simbiose seja cada vez mais profunda, que a gente represente mais o torcedor corintiano, de lutar e não desistir. Levo isso para a vida toda. Tenho muita alegria de estar aqui, muita alegria mesmo. Sou um cara da Zona Leste, tenho 52 anos de idade, 52 anos de Zona Leste, periferia. Quando as coisas melhoraram, fui para o Tatuapé. É emocionante estar aqui.”

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Vitória, no Barradão, em Salvador/BA, neste sábado, às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Diniz não poderá repetir a mesma escalação porque o lateral-direito Matheuzinho e o meio-campista André, ambos expulsos no Dérbi, no último domingo, estarão suspensos.

*Com informações do ge