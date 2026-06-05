PoderData: 41% veem governo Lula melhor que o de Bolsonaro; para 37%, pior 

Foram ouvidas 2.500 pessoas em todo o país entre os dias 30 de maio a 1 de junho de 2026; a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa PoderData divulgada nesta sexta-feira (5.jun) aponta que 41% dos brasileiros consideram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) melhor do que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Por outro lado, 37% afirmam que o atual governo é pior do que o anterior, resultado que configura empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Outros 21% avaliam as duas administrações como iguais, enquanto 1% não soube responder.

Entre os entrevistados que consideram o governo Lula melhor que o de Bolsonaro, a maior proporção está entre pessoas com 60 anos ou mais (50%), sem instrução formal (60%), com renda de até dois salários mínimos (53%) e moradores da região Nordeste (65%).

Já entre os que avaliam a atual gestão como pior, predominam jovens de 16 a 24 anos (44%), pessoas com ensino superior completo (52%), entrevistados com renda superior a cinco salários mínimos e moradores da região Sul (56%).

Metodologia

Foram ouvidas 2.500 pessoas em todo o país entre os dias 30 de maio a 1 de junho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.