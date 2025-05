Palestra promovida pela Agronomia aborda mitos e verdades sobre o uso de agrotóxicos

Engenheira agrônoma do Crea/SP apresentou conceitos fundamentais sobre agrotóxicos e discutiu seus impactos em diversas áreas.

Os estudantes dos 5º, 7º e 9º períodos da Engenharia Agronômica da Unifev participaram, na noite da última segunda-feira (6.mai), da palestra “Agrotóxicos: mitos e verdades”, ministrada pela Profa. Dra. Gisele Herbst Vazquez, engenheira agrônoma e coordenadora da Câmara Especializada de Agronomia (CEA), órgão subordinado ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP).

O encontro, realizado no auditório da Cidade Universitária da Instituição, apresentou uma análise sobre o uso de defensivos agrícolas na agricultura, desmistificando conceitos errôneos e esclarecendo verdades baseadas em evidências científicas aos alunos.

A palestra abordou os principais conceitos relacionados aos agrotóxicos, incluindo definições, tipos, modos de ação e impactos, utilizando infográficos com dados atualizados. “Os agrotóxicos são essenciais na agricultura moderna, garantindo a segurança alimentar e a produtividade das culturas. Cada um de seus diversos tipos, o que inclui os herbicidas, inseticidas e fungicidas, tem uma função específica”, destacou a doutora, que relembrou algumas de suas várias experiências com o produto no campo.

A Profa. Ma. Mariane Barbará, coordenadora do curso, destacou que é necessário que os futuros agrônomos compreendam os mitos e verdades acerca desses produtos para que tomem decisões embasadas e responsáveis. “A desinformação e os preconceitos em relação aos agrotóxicos podem levar a práticas inadequadas que afetam a saúde pública, a biodiversidade e a sustentabilidade dos ecossistemas”, ressaltou a professora.