Sem técnico, quem deve convocar a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa? 

CBF tem até o dia 18 de maio para enviar a lista de convocados à Fifa.

Há mais de 30 dias sem técnico, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) segue na expectativa por um novo comandante, já que daqui a pouco mais de um mês a Seleção entra em campo.

Na próxima Data Fifa, a Seleção Brasileira enfrenta o Equador, fora de casa, no dia 4 de junho. No dia 10, o Brasil recebe o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo. Ambas as partidas serão válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Para estes dois jogos, a CBF tem até o dia 18 de maio para enviar a lista dos convocados à Fifa, por conta da obrigatoriedade na liberação dos atletas.

Caso a Seleção siga sem técnico até lá, a tendência é que o diretor Rodrigo Caetano e o coordenador Juan, ex-zagueiro da Seleção, liderem o processo de convocação e façam a lista final para os dois jogos.

Busca por técnico na Seleção

O nome preferido de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, é Carlo Ancelotti. Segundo o The Athletic, o italiano chegou a um acordo de rescisão com o Real Madrid e vai deixar o clube no final da temporada para assumir a Amarelinha.

Outro nome cotado para treinar o Brasil é Jorge Jesus. O português foi demitido do Al-Hilal na última sexta-feira (2) e está livre no mercado.