Escolas municipais realizam o Dia D contra a Dengue

Ações envolveram alunos de toda a rede, tanto da Educação Infantil quanto do Ensino Fundamental com atividades de conscientização e prevenção, fortalecendo o combate ao mosquito Aedes aegypti.

Na última semana de abril, todas as escolas da rede municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental realizaram o Dia D contra a Dengue, com atividades voltadas à conscientização e prevenção no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

As ações foram adaptadas às diferentes faixas etárias e utilizaram metodologias pedagógicas criativas e eficazes. Entre os destaques, a Caminhada do Dia D, em que as crianças distribuíram folhetos informativos nas residências, orientando a população sobre os cuidados para evitar focos do mosquito.

Entre as ações desenvolvidas, professores e educadores realizaram teatro com personagens caricatos utilizando linguagem acessível e de fácil entendimento, músicas interativas com fantoches, produção de cartazes educativos, pinturas com guache, palestras e orientações com profissionais da saúde, equipe de especialistas, e convidados entre outras dinâmicas.

Todas essas iniciativas tiveram como objetivo conscientizar os alunos sobre medidas simples e eficazes, como não deixar água parada em vasos de plantas ou recipientes, transformando-os em agentes multiplicadores dessas práticas em suas casas e comunidades.

O secretário da Educação, Marcelo Batista, destacou a importância desse trabalho. “Desenvolver a conscientização com os alunos por meio de atividades lúdicas é necessário, pois eles se tornam multiplicadores de informação e de práticas preventivas junto de suas famílias e nas comunidades”.