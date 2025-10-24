Sebrae-SP promove palestra sobre educação financeira no Dia do Servidor Público em Votuporanga

Evento organizado pelo Sindicato dos Servidores ocorre em 30 de outubro, na sede do Sebrae-SP, com o especialista Kleber Ricardo Guerche.

Em celebração ao Dia do Servidor Público, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga promove, em parceria com o Sebrae-SP, uma palestra voltada ao desenvolvimento pessoal e financeiro dos profissionais do setor público. O evento será realizado no dia 30 de outubro, às 19h, no Escritório Regional do Sebrae-SP, localizado na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, nº 5.137, bairro San Remo.

A programação contará com a participação de Kleber Ricardo Guerche, líder de operação regional do Sebrae-SP, especialista em finanças e comportamento econômico, que apresentará a palestra “Educação Financeira: O Preço das Ilusões”. A proposta é provocar uma reflexão sobre hábitos de consumo, planejamento financeiro e os impactos das decisões econômicas no dia a dia.

Segundo Kleber, a palestra busca mostrar que o consumo desenfreado e a falta de planejamento podem comprometer objetivos pessoais e familiares. “A ilusão de que precisamos ter tudo agora é um dos maiores inimigos da estabilidade financeira. Quando entendemos o valor do tempo e da disciplina, passamos a fazer escolhas mais conscientes”, disse.

Para o gerente regional do Sebrae-SP Jorge Zanetti, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com a capacitação e o desenvolvimento dos profissionais locais. “A educação financeira é um tema essencial não apenas para empreendedores, mas para qualquer pessoa que queira ter mais controle sobre suas escolhas e objetivos”, afirmou.

O evento é gratuito e integra a comemoração ao Dia do Servidor Municipal, celebrado dia 28 de outubro. A realização conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga e do Sindicato do Comércio, e o patrocínio do Supermercado Porecatu.